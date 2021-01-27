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В 2020 году закрылось в 2,4 раза больше бизнесов, чем открылось

В 2020 году в России прекратили свою деятельность 515,5 тыс. коммерческих организаций, или каждая шестая компания в стране. Количество закрытых бизнесов в 2,4 раза превысило число вновь созданных — такое соотношение оказалось худшим как минимум за последние 18 лет.

К таким результатам исследования пришла аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Убыль бизнеса произошла во всех российских регионах, кроме двух. Особенно существенно сократилось количество действующих компаний в Санкт-Петербурге, Тульской области, Кабардино-Балкарии, Москве и Псковской области.

Не лучшее время для бизнеса

Из налоговой статистики следует, что в пандемическом году по сравнению с 2019 годом закрылось на 18% меньше компаний — в данном случае сказались объективные карантинные ограничения на учетно-регистрационные действия. Однако еще более существенно замедлилась регистрация новых бизнесов — на 24% (всего в 2020 году было открыто 214,6 тыс. новых компаний (использованы данные ФНС о регистрации коммерческих юридических лиц в ЕГРЮЛ. При подсчете созданных и закрытых компаний не учитывались реорганизованные предприятия (составляют около 1% среди всех зарегистрированных и исключенных из ЕГРЮЛ юрлиц).

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Люди не спешили или попросту не могли открывать свое дело в условиях карантинных ограничений, падения спроса и общей неопределенности. В результате ликвидированных бизнесов оказалось в 2,4 раза больше, чем зарегистрированных. Такого негативного соотношения закрытых и открытых компаний не было за весь доступный период статистических наблюдений — с 2003 года, то есть как минимум за последние 18 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2019 году, когда на каждую открытую компанию приходилось 2,2 закрытых.

1

Количество работающих в стране коммерческих организаций ежегодно росло до 2015 года включительно, но затем, после того как ФНС начала кампанию против однодневок, стало уменьшаться. За 2020 год число действующих предприятий сократилось на 300 тыс., или на 9,6% (речь идет о чистом сокращении с учетом вновь открывшихся бизнесов), до 2,82 млн. А за пять лет в России стало на 1,3 млн компаний меньше. Основная часть закрытых предприятий была исключена из реестра юрлиц по решению регистрирующего органа — такие компании в течение двенадцати месяцев не сдавали отчетность и не осуществляли операции по банковским счетам, то есть фактически не вели хозяйственную деятельность.

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2

Территория закрытий

Если в целом по стране количество компаний по итогам 2020 года сократилось на десятую часть, то в отдельных регионах убыль бизнеса оказалась более существенной. В Санкт-Петербурге за год число коммерческих организаций снизилось на 15,4%, до 220,5 тыс., в Тульской области — на 15,2%, до 21,4 тыс., в Кабардино-Балкарии — на 14,92%, до 7,2 тыс., в Москве — на 14,91%, до 570,2 тыс., в Псковской области — на 14,85%, до 9 тыс., в Калининградской области — на 14,4%, до 31,4 тыс., в Карачаево-Черкесии — на 11,8%, до 3,9 тыс., в Оренбургской области — на 11,65%, до 20,2 тыс., в Астраханской области — на 11,1%, до 9,3 тыс., в Белгородской области — на 10,9%, до 24,1 тыс.

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3

Единственными двумя регионами, в которых по итогам года обнаружился прирост коммерческих компаний, стали Бурятия (число компаний выросло на 6,3%, до 14,3 тыс.) и малонаселенный Чукотский автономный округ ( 3,3%, до 560).

Кроме того, минимальная убыль бизнеса фиксировалась в Севастополе (количество компаний сократилось лишь на 0,6%, до 8,1 тыс.), Липецкой области (-0,9%, до 14,5 тыс.), Орловской области (-2,7%, до 8,7 тыс.), Ленинградской области (-2,97%, до 23,1 тыс.), Башкирии (-2,98%, до 60,7 тыс.), Алтайском крае (-3,57%, до 35,85 тыс.), Забайкальском крае (-3,64%, до 8 тыс.) и Республике Алтай (-3,67%, до 3,2 тыс.).

4

«Последние пять лет бизнес в России чаще закрывается, чем открывается. Большая часть вычеркнутых из реестра предприятий не вела хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев, то есть фактически речь идет о брошенном бизнесе. Обычно исключение таких компаний связывают с чисткой реестра и избавлением от фирм-однодневок. Однако огромное количество формально существующего, но реально прекратившего работу бизнеса также может свидетельствовать о снижении деловой активности в стране. Часто предприниматели сворачивают свой бизнес, но не всегда формально закрывают его, тем более что ликвидация предприятия представляет собой достаточно обременительную процедуру.

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В 2020 году общее замедление как открытий, так и закрытий предприятий во многом связано с усложнением регистрационных действий в период пандемии. При этом более резкое сокращение именно запусков новых бизнесов, безусловно, является следствием коронавирусного кризиса. Многие же формально действующие компании, пострадавшие, но удержавшиеся на плаву в разгар пандемии, закроются уже в текущем году — после отмены моратория на банкротство и сворачивания господдержки.

В сложные периоды, когда происходит массовое закрытие бизнесов, часто можно слышать слова об очищающем эффекте кризиса благодаря ликвидации неэффективных предприятий. Однако в России с ее низкой долей частного предпринимательского сектора уход с рынка еще не устоявшегося бизнеса редко компенсируется зарождением новых более эффективных предприятий. Для экономики в целом сокращение бизнеса оборачивается снижением потенциала развития и дополнительным ростом госсектора», — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.
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Комментирует Елена Хлевная — основатель EiLab, компании-разработчика цифровой платформы «Работающий эмоциональный интеллект».

«Действительно, в пандемию очень много бизнесов закрылось. Финансовые затраты очень высоки, и достаточно тяжело „выруливать“ в такое непростое время. Однако высокоразвитый эмоциональный интеллект владельцев и руководителей бизнеса помогает сохранить бизнес в такие непростые времена. Эмоциональный интеллект (ЭИ) — способность человека перерабатывать информацию, которую человек получает через эмоции, свои и эмоции окружающих людей. Предприниматели, у которых способность развита выше, быстрее ориентируются в нестабильных и непредсказуемых ситуациях, когда практически невозможно идти по запланированному сценарию. Руководители с высоким ЭИ более креативны, предприимчивы, могут найти грамотное решение в высокострессовой ситуации, сохранят здравомыслие в кризисных условиях. Это позволяет не просто сохранить компанию, а также в такие нестабильные времена вывести ее на новый уровень».
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