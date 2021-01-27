В 2020 году закрылось в 2,4 раза больше бизнесов, чем открылось

В 2020 году в России прекратили свою деятельность 515,5 тыс. коммерческих организаций, или каждая шестая компания в стране. Количество закрытых бизнесов в 2,4 раза превысило число вновь созданных — такое соотношение оказалось худшим как минимум за последние 18 лет.

К таким результатам исследования пришла аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Убыль бизнеса произошла во всех российских регионах, кроме двух. Особенно существенно сократилось количество действующих компаний в Санкт-Петербурге, Тульской области, Кабардино-Балкарии, Москве и Псковской области.

Не лучшее время для бизнеса

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Из налоговой статистики следует, что в пандемическом году по сравнению с 2019 годом закрылось на 18% меньше компаний — в данном случае сказались объективные карантинные ограничения на учетно-регистрационные действия. Однако еще более существенно замедлилась регистрация новых бизнесов — на 24% (всего в 2020 году было открыто 214,6 тыс. новых компаний (использованы данные ФНС о регистрации коммерческих юридических лиц в ЕГРЮЛ. При подсчете созданных и закрытых компаний не учитывались реорганизованные предприятия (составляют около 1% среди всех зарегистрированных и исключенных из ЕГРЮЛ юрлиц).

Люди не спешили или попросту не могли открывать свое дело в условиях карантинных ограничений, падения спроса и общей неопределенности. В результате ликвидированных бизнесов оказалось в 2,4 раза больше, чем зарегистрированных. Такого негативного соотношения закрытых и открытых компаний не было за весь доступный период статистических наблюдений — с 2003 года, то есть как минимум за последние 18 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2019 году, когда на каждую открытую компанию приходилось 2,2 закрытых.

Количество работающих в стране коммерческих организаций ежегодно росло до 2015 года включительно, но затем, после того как ФНС начала кампанию против однодневок, стало уменьшаться. За 2020 год число действующих предприятий сократилось на 300 тыс., или на 9,6% (речь идет о чистом сокращении с учетом вновь открывшихся бизнесов), до 2,82 млн. А за пять лет в России стало на 1,3 млн компаний меньше. Основная часть закрытых предприятий была исключена из реестра юрлиц по решению регистрирующего органа — такие компании в течение двенадцати месяцев не сдавали отчетность и не осуществляли операции по банковским счетам, то есть фактически не вели хозяйственную деятельность.