В Москве напомнили о соблюдении масочного режима, несмотря на послабления

В столичных магазинах, ТЦ, на транспорте и на рабочих местах необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим, напомнили власти.
Об этом сообщил Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.
«В магазинах, торговых центрах, транспорте, а также на рабочих местах необходимо продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию», — сказал он.
Немерюк напомнил, что штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве продолжают действовать.
Цитата по «ТАСС».
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