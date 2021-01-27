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В Москве напомнили о соблюдении масочного режима, несмотря на послабления

В столичных магазинах, ТЦ, на транспорте и на рабочих местах необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим, напомнили власти.

Об этом сообщил Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

«В магазинах, торговых центрах, транспорте, а также на рабочих местах необходимо продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию», — сказал он.

Немерюк напомнил, что штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве продолжают действовать.

Цитата по «ТАСС».

На «Клерке» сегодня писали о возврате 30% сотрудников в офисы и рекомендациях по оставлению их на удеаленке. И других послаблениях в Москве.

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