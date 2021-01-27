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Суточный прирост заболевших в стране впервые сравнялся с концом октября

В России впервые с конца октября суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 17 741 случай.

Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 594 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 27 922 человека.

В Москве тоже рекорд — впервые с 26 сентября суточный прирост составил менее 2 тысяч человек. При этом, почти 6 тысяч человек выздоровели.

Читайте на «Клерке» о новых послаблениях в столице. Общепиту разрешили работать по ночам, а 30% сотрудников, сидевших на удаленке, разрешили вернуть в офисы. Но маски все равно нужно носить.

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