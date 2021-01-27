Объем наличных денег в России за 2020 год увеличился на четверть

Сумма наличных в обращении в России за 2020 год подскочила на рекордные за десятилетие 26,4% — до 13,4 трлн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

При этом пик роста пришелся на II квартал прошлого года, когда были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, и составил порядка 1,2 трлн рублей.

«В 2020 году произошло заметное увеличение объема наличных в обращении, и прежде всего это было связано с пандемией коронавируса и ограничительными мерами. В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы», — указано в сообщении.

В общем количестве банкнот в основном выросла доля крупных номиналов: пятитысячных (с 26 до 31%) и двухтысячных (с 4 до 5%).