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С 34 странами обновлены налоговые соглашения

Минфин опубликовал список из 34 стран, с которыми достигнуты договоренности об избежании двойного налогообложения.

Для бенефициаров этих стран налоги на доходы из России повысятся автоматически.

Положения многосторонней Конвенции применяются с 1 января 2021 года в отношении следующих Договаривающихся Государств, с которыми Российская Федерация имеет соглашения об избежании двойного налогообложения:

Номер соглашения по списку

Договаривающееся Государство

Дата получения уведомления

1

5

Австралия

30.04.2020

2

6

Австрия

30.04.2020

3

9

Бельгия (старая)

30.04.2020

4

13

Канада

30.04.2020

5

18

Кипр*

26.11.2020

6

19

Чехия*

26.11.2020

7

20

Дания

30.04.2020

8

23

Финляндия

30.04.2020

9

24

Франция

30.04.2020

10

28

Исландия

30.04.2020

11

29

Индия

30.04.2020

12

30

Индонезия*

26.11.2020

13

31

Ирланлдия

30.04.2020

14

32

Израиль

30.04.2020

15

34

Республика Казахстан*

26.11.2020

16

35

Республика Корея*

26.11.2020

17

37

Латвия

30.04.2020

18

39

Литва

30.04.2020

19

40

Великое Герцогство Люксембург

30.04.2020

20

42

Мальта

30.04.2020

21

48

Королевство Нидерландов

30.04.2020

22

49

Новая Зеландия

30.04.2020

23

50

Норвегия

30.04.2020

24

52

Польша

30.04.2020

25

53

Португалия*

26.11.2020

26

54

Катар

30.04.2020

27

56

Саудовская Аравия*

26.11.2020

28

57

Сербия

30.04.2020

29

58

Сингапур

30.04.2020

30

59

Республика Словакия

30.04.2020

31

60

Словения

30.04.2020

32

66

Украина

30.04.2020

33

67

Объединенные Арабские Эмираты

30.04.2020

34

68

Великобритания

30.04.2020

По материалам с сайта Минфина.
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