С 34 странами обновлены налоговые соглашения

Минфин опубликовал список из 34 стран, с которыми достигнуты договоренности об избежании двойного налогообложения.
Для бенефициаров этих стран налоги на доходы из России повысятся автоматически.
Положения многосторонней Конвенции применяются с 1 января 2021 года в отношении следующих Договаривающихся Государств, с которыми Российская Федерация имеет соглашения об избежании двойного налогообложения:
№
Номер соглашения по списку
Договаривающееся Государство
Дата получения уведомления
1
5
Австралия
30.04.2020
2
6
Австрия
30.04.2020
3
9
Бельгия (старая)
30.04.2020
4
13
Канада
30.04.2020
5
18
Кипр*
26.11.2020
6
19
Чехия*
26.11.2020
7
20
Дания
30.04.2020
8
23
Финляндия
30.04.2020
9
24
Франция
30.04.2020
10
28
Исландия
30.04.2020
11
29
Индия
30.04.2020
12
30
Индонезия*
26.11.2020
13
31
Ирланлдия
30.04.2020
14
32
Израиль
30.04.2020
15
34
Республика Казахстан*
26.11.2020
16
35
Республика Корея*
26.11.2020
17
37
Латвия
30.04.2020
18
39
Литва
30.04.2020
19
40
Великое Герцогство Люксембург
30.04.2020
20
42
Мальта
30.04.2020
21
48
Королевство Нидерландов
30.04.2020
22
49
Новая Зеландия
30.04.2020
23
50
Норвегия
30.04.2020
24
52
Польша
30.04.2020
25
53
Португалия*
26.11.2020
26
54
Катар
30.04.2020
27
56
Саудовская Аравия*
26.11.2020
28
57
Сербия
30.04.2020
29
58
Сингапур
30.04.2020
30
59
Республика Словакия
30.04.2020
31
60
Словения
30.04.2020
32
66
Украина
30.04.2020
33
67
Объединенные Арабские Эмираты
30.04.2020
34
68
Великобритания
30.04.2020
По материалам с сайта Минфина.