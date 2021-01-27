Путин заявил о важности усиления роли государства для развития мировой экономики

Путин заявил о том, что дальнейшее развитие глобальной экономики не обойдется при усилении роли государства. И усилении ответственности между странами.

«Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки. Фактически в развитых странах, да и в развивающихся, мы уже наблюдаем такие тенденции. Повышение роли государства в социально-экономической сфере на национальном уровне очевидно требует большей ответственности, тесного межгосударственного взаимодействия и в вопросах глобальной повестки», — сказал президент.

Заявление было сделано в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.

По материалам «РИА Новости».