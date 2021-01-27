Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Появилось «тайное» уведомление для уменьшения стоимости патента на взносы

Скачать

Индивидуальные предприниматели на ПСН уже почти месяц ждут форму уведомления для уменьшения налога на страховые взносы. Но пока ФНС не опубликовала даже проект приказа.

И вот вчера появилась информация от пользователей нашего форума:

«На Федеральной линии ФНС сейчас сказали, что в налоговой есть эта форма (заявление) для уменьшения стоимости патента, но ее можно получить только при личном обращении налогоплательщика в ИФНС, т.е. нужно лично прийти и заполнить там заявление. Законодательно утвержденной формы для отправки по ТКС нет, только внутренний документ ИФНС»

А сегодня в Фейсбуке выложили приложения к некоему письму ФНС, которое нигде не публиковалось. Они были отправлены налогоплательщику налоговой инспекцией. В приложениях уведомление в формате pdf и порядок его направления.

Судя по всему речь идет о рекомендованной форме, которую ФНС обычно направляет своим письмом. Однако оно до сих пор нигде не опубликовано. А между тем, у ИП, взявших патент на месяц, истекает срок уплаты налога и им это уведомление неоходимо, чтобы уменьшить налог.

Форма и порядок направления прикреплены файлами к этому материалу. К сожалению, редактируемой формы уведомления редакции «Клерка» пока найти не удалось.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Все про дробление бизнеса: как не налететь на проблемы с налоговой
Как работать с самой популярной схемой налоговой оптимизации
Записаться
7800
9750 ₽
–20%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама