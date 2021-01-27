Количество наличных выросло в стране на четверть. А еще в обороте появились золотые монеты

ЦБ выпустил в оборот 50-ти рублевую золотую монету. И сообщил о росте числа наличных денег в стране на 2,8 трлн.

«Банк России 27 января 2021 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей „Георгий Победоносец“ (каталожный № 5216-0060). Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм» — сообщается в пресс-релизе регулятора.

Таких монет планируют выпустить около 500 тысяч штук, ими можно будет расплачиваться по номиналу 50 рублей.

Также в ЦБ сообщили о росте количества наличных денег в России.

«Объем наличных денег в обращении на 1 января 2021 года составил 13,4 трлн рублей, что на 2,8 трлн рублей больше показателя годом ранее» — сообщается на сайте регулятора.

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На сайте регулятора приведены слова зампреда ЦБ Михаил Алексеев.

«В 2020 году произошло заметное увеличение объема наличных в обращении, и прежде всего это было связано с пандемией коронавируса и ограничительными мерами. В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы. Начиная с июля спрос на наличные стал выравниваться и приблизился к обычным сезонным показателям. В ноябре произошло небольшое сокращение, характерное для этого времени, а в декабре был зафиксирован традиционный рост. Как и в прошлые годы, это связано с повышенным спросом на наличные перед праздниками, а также с тем, что банки увеличивают запасы наличных для пополнения касс и банкоматов в новогодний период», — отметил он.

Причем, в прошлом «пандемийном» году все подряд наоборот рекомендовали по максимуму переходить на безналичные способы оплаты. А оказывается, наличка в обороте на четверть подскочила.