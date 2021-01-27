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В Европе самое атакуемое хакерами учреждение – это Сбербанк. Греф так сказал

Сбербанк чаще других учреждений Европы подвергается хакерским атакам. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф, выступая в Совете Федерации.

«Каждый день искусственный интеллект внутри нашего центра кибербезопасности анализирует миллиарды событий. За весь этот период времени мы не допустили ни одного проникновения в наши системы, мы на 97% защищаем наших граждан от хакеров, даже когда граждане сами делают перевод в пользу мошенников, не зная об этом», — сказал он.

Греф отметил, что мошенники в кибератаках почти всегда используют технологии искусственного интеллекта.

«Так называемая технология deepfake (технология, которая позволяет подделать внешность или голос любого человека в любом видео — прим. ТАСС), когда ваш голос и ваш телефон используют для мошеннических операций. Это все гигантская угроза, нормальному человеку бороться с этим тяжело и на помощь должны прийти мощные системы защиты от таких угроз», — добавил Греф.

Источник — ИА ТАСС.

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