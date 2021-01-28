Эксперимент по прослеживаемости товаров продлят на полгода

Эксперимент по прослеживаемости товаров, которые выпущены на территории РФ для внутреннего потребления, должен был продлиться до 31 декабря 2020 года.

Однако Минфин подготовил проект постановления, предусматривающий продление до 30 июня 2021 года эксперимента по прослеживаемости товаров.

Предложение о продлении его сроков связано с необходимостью обеспечения достаточного времени для подготовки бизнес-сообщества и уполномоченных ведомств к введению в эксплуатацию национальной системы прослеживаемости товаров, а также для доработки программного обеспечения системы в соответствии с законодательными изменениями, вступающими в силу с 1 июля 2021 года.

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В основе механизма прослеживаемости лежит документальный учет товаров путем создания в каждой из стран ЕАЭС национальной системы, которая в перспективе будет выполнять роль национального сегмента системы прослеживаемости товаров, создаваемой в рамках ЕАЭС, и обеспечивать полный контроль за движением продукции от ее ввоза на единую таможенную территорию Союза до реализации в рознице. При этом речь идет не о прослеживаемости с применением различных способов маркировки товаров, а лишь о прослеживаемости движения.

Эксперимент проводится с целью апробации механизмов прослеживаемости для борьбы с контрафактом, стандартизации и унификации процедур учета их оборота на территории РФ. Участие представителей предпринимательского сообщества в эксперименте носит добровольный характер.