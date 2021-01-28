45-летних россиян заранее оповестят о размере будущей пенсии. Обрадует ли их эта информация?

На ПФР возложат обязанность по информированию застрахованных лиц, достигших возраста 45 лет, не являющихся пенсионерами, о предполагаемом размере их будущей страховой пенсии по старости.

Соответствующие поправки в законодательство накануне приняты Госдумой в первом чтении.

Как отмечается в пояснительной записке, первыми информацию из ПФР получат граждане 1977 года рождения и ранее до 31 декабря 2022 года.

Комментируя эти поправки, представитель фракции «СР» Олег Шеин отметил, что люди должны заранее понимать, какие у них есть права, и знать, «что минимальная пенсия в России порядка 6 тыс. рублей, и за страховой год при минимальной зарплате они получают ещё 100 рублей».

«И когда они это будут понимать, начиная с возраста 45 лет, и будут получать об этом официальную бумагу и видеть свое будущее, наверное, в том числе это повысит их заинтересованность в том, чтобы ходить на выборы, заниматься своей страной и менять правила, чтобы получать иную пенсию за свой достойный труд, благодаря которому в этом зале, кстати, мы все и находимся, потому что рабочий класс России в рамках современных отношений, бесспорно, обречен на небольшие пенсионные выплаты», — заявил депутат.