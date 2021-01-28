Сбер вложит 35 млрд в goods.ru, и выкупит 85% доли в этом маркетплейсе

В экосистему Сбера скоро добавится маркетплейс электронной коммерции. Сбер, «М.Видео-Эльдорадо» и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о намерениях совместно развивать маркетплейс goods.ru.

Об этом сообщается в пресс-релизе Сбера.

Обязывающее соглашение планируется к подписанию в первой половине 2021 года, после проведения всех необходимых процедур, в том числе в ФАС.

«Для целей сделки Goods.ru оценен приблизительно в 10 млрд руб. По условиям соглашения Сбер вкладывает в развитие Goods.ru около 30 млрд руб., а также выкупает часть долей, принадлежащих «М.Видео - Эльдорадо» за 4 млрд рублей. По итогам сделки Сбер получит 85% долю в Goods.ru, 10% сохранит за собой Группа «М.Видео - Эльдорадо», 5% — основатель «М.Видео» Александр Тынкован. Планируется, что все стороны будут представлены в совете директоров маркетплейса» — указано в пресс-релизе.

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Интеграция goods.ru в экосистему Сбера, использование всех имеющихся наработок и экспертизы, а также раскрытие синергий с компаниями экосистемы, такими как СберЛогистика, СберМаркет, СБЕР ЕАПТЕКА, Самокат, позволят на базе goods.ru создать одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России.

«Goods.ru станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой уже сегодня представлено 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, а в будущем их количество будет увеличиваться».

При этом, Группа «М.Видео — Эльдорадо», оставаясь партнером в совместном предприятии, планирует сосредоточиться на развитии собственного направления