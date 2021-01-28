Что надо срочно изменить в документах по охране труда

За последнее время в охране труда произошло много изменений, еще больше предстоит в новом году. Времени на подготовку почти нет: все надо проверять быстро. Этой теме был посвящен вебинар компании BLS, который прошел накануне.

Прежде всего, с начала года вступили в силу 25 новых правил по охране труда (взамен старых). Еще более 10 начнут действовать в течение года. Причем, треть из них зарегистрированы перед самым Новым годом, и эта информация могла пройти незамеченной. Они касаются разных сфер производства: легкая промышленность, работа на высоте, охрана объектов, полиграфия, ремонт оборудования, перевозки, автомобильный транспорт и многое другое.

Изменения в основном технические, но их важно знать, скажем, погрузочные работы с грузоподъемным оборудованием теперь нужно проводить от 50 кг, а не от 80. Поэтому надо оперативно пересмотреть действующие ЛНА. Кстати, и срок действия правил ограничили 5-ю годами.

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А еще в ряде правил убрали упоминание про обучение, медосмотры, труд женщин. Увы, это не значит, что инструктажи не нужны: просто придется искать информацию в других нормативах. В итоге задач в охране труда стало больше, нужно знать многие нормативы, и, конечно, правильно оформлять все свои решения.

С января вступили в силу Правила противопожарного режима и введен новый инструктаж по гражданской обороне и действиям в ЧС. Так, инструкция по пожарной безопасности нужна для каждого здания и сооружения. Работодателей обязали вести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. А в тренировки по эвакуации надо включать посетителей и других лиц.

Появилось немало и локальных новшеств. Среди них: утвержден новый состав автомобильных аптечек, при закупке спецодежды (халаты, костюмы, перчатки), произведенной после 01.01.2021, нужно требовать сканы сертификатов или деклараций по новым формам и др.