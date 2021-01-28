НПФ обяжут возмещать средства, потерянные при незаконном переводе из одного фонда в другой

Минтруд разработал поправки в законодательство, обязывающие пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери гражданам, если суд признает перевод средств из одного фонда в другой незаконным.

«Документом предлагается, в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, обязать страховщиков восстанавливать из резерва по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) сумму изъятого при переходе инвестиционного дохода. Это позволит защитить права граждан в случае неправомерного перевода их пенсионных накоплений», — сообщили «Известиям» в министерстве.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет о переводе пенсионных средств из ПФР или негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой НПФ. Если он будет досрочным (ранее чем через пять лет), то, согласно действующему законодательству, гражданин теряет деньги, которые он мог получить в результате инвестирования его пенсии. Они попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда.

Сейчас суд может признать договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, но это не гарантирует возвращения инвестдохода. Так что за счет поправок Минтруд рассчитывает устранить этот пробел в законодательстве.

Проблема незаконных переводов накоплений россиян не новая. Несколько лет назад была волна мошеннических переводов, когда люди с удивлением узнавали о том, что перевели свои деньги в какой-то НПФ, хотя ничего подобного они не делали.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий НПФ привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании.