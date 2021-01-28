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НПФ обяжут возмещать средства, потерянные при незаконном переводе из одного фонда в другой

Минтруд разработал поправки в законодательство, обязывающие пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери гражданам, если суд признает перевод средств из одного фонда в другой незаконным.

«Документом предлагается, в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, обязать страховщиков восстанавливать из резерва по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) сумму изъятого при переходе инвестиционного дохода. Это позволит защитить права граждан в случае неправомерного перевода их пенсионных накоплений», — сообщили «Известиям» в министерстве.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет о переводе пенсионных средств из ПФР или негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой НПФ. Если он будет досрочным (ранее чем через пять лет), то, согласно действующему законодательству, гражданин теряет деньги, которые он мог получить в результате инвестирования его пенсии. Они попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда.

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Сейчас суд может признать договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, но это не гарантирует возвращения инвестдохода. Так что за счет поправок Минтруд рассчитывает устранить этот пробел в законодательстве.

Проблема незаконных переводов накоплений россиян не новая. Несколько лет назад была волна мошеннических переводов, когда люди с удивлением узнавали о том, что перевели свои деньги в какой-то НПФ, хотя ничего подобного они не делали.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий НПФ привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании.
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