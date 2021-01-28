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ФНС пояснила, как платить авансы по налогу на прибыль за 1 квартал, если в 4 квартале они были равны нулю

Сумма ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, равна сумме ежемесячного авансового платежа, который уплачивает налогоплательщик в последнем квартале предыдущего налогового периода.

Данное положение применяется и в случае, если ежемесячные авансовые платежи в IV квартале 2020 года были равны нулю. Это возможно в связи с применением налогоплательщиком установленной на 2020 год повышенной предельной величины доходов от реализации, которая в среднем составляет 25 млн рублей за предыдущие четыре квартала, а по итогам всего года доходы от реализации превысили предельную величину.

Следовательно, таким налогоплательщикам не требуется представлять уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за девять месяцев 2020 года с исчислением ежемесячных авансовых платежей на I квартал 2021 года.

Такие разъяснения приведены в письме ФНС от 27.01.2021 № СД-4-3/868@ и доведены до нижестоящих инспекций.

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