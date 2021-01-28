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Титов снова предлагает снизить пороги по сохранению занятости для кредитов под 2% для бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов вновь предложил смягчить условия для программы по кредитованию бизнеса под 2%.

«В 2020 году, как показало последнее исследование Национального рейтингового агентства, выручка малых и средних предприятий упала на 2,8 трлн рублей, у одной лишь оптовой торговли оборот сократился на 1,7 трлн рублей. Субъектов бизнеса стало на 1,5 млн меньше. Пагубные последствия пандемии не закончились. Мы еще в декабре предложили президенту смягчить условия программы льготных кредитов под 2%. Полностью списывать задолженность, если сохранилось не менее 80% штата по сравнению с июнем 2020 года, списывать половину, если сохранилось 70%. Жизнь показывает, что наши декабрьские предложения по новым мерам поддержки бизнеса очень актуальны», — сказал он.

Также он предложил вернуться к рассмотрению инициативы о «списании недоимки по всем налогам и страховым взносам по состоянию на 1 ноября 2020 года». Эта мера, по его мнению, должна затронуть всех индивидуальных предпринимателей и юрлиц из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, а также предприятий с годовым оборотом до 2 млрд рублей (за 2019 год), которые относятся к пострадавшим отраслям.

По материалам «ТАСС».

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