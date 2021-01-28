Через систему быстрых платежей люди провели уже 1 триллион рублей

К системе быстрых платежей (СБП) присоединились уже 211 финансовых организаций. За два года функционирования СБП россияне перевели с ее помощью 1 трлн рублей, заявили в Центробанке. Сервис за это время занял 15 % рынка межбанковских перечислений, пишут «Известия».

Напомним, система быстрых платежей была запущена ровно два года назад — 28 января 2019 года. Она позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.

Эксперты уверены: поддержку технологии оказали нулевые комиссии, а также подключение «Сбера».

С 1 мая 2020 года ЦБ принудительно обнулил комиссии за перечисления между физлицами с использованием сервиса до 100 тыс. рублей в месяц.

Для компаний также тарифы, установленные в СБП, в разы выгоднее эквайринговых комиссий за прием безналичных платежей. Ритейл верит, что сервис ЦБ в перспективе станет полноценной альтернативой платежным терминалам, заявил, в частности, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.