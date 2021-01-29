Будет ли развиваться бизнес в сфере онлайн-квестов и других развлечений после пандемии?

Что будет с онлайн-направлениями бизнеса в сфере развлечений, которое возникло в 2020 году в связи с пандемией? Будет ли оно развиваться в 2021 году?

Комментирует Владимир Жиганов, генеральный директор международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия"

«Пандемия подхлестнула сферу развлечений на создание совершенно новых онлайн-форматов, которые останутся жить и тогда, когда болезнь будет побеждена, а ограничения сняты.

Наша компания, будучи лидером интерактивных развлечений в России, создала и развила такие новые направления бизнеса, как квесты и корпоративы в формате онлайн.

Квест «доковидной» эпохи – это локация с соответствующим антуражем, загадками, актерами. Весной 2020-го мы вынуждены были эту модель изменить. На площадке остался один актёр (мы его назвали «аватаром»), а участники стали подключаться к приключению с помощью ZOOM и управлять действиями «аватара». В ближайшее время мы запустим собственную платформу с виртуальными объектами и управлять «аватаром» можно будет не только голосом, но и кликами в интерфейсе.

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Вначале локдауна такие ондайн-квесты получали 30% выручки обычного стандартного месяца. Потом добавилось еще 20%, потому что пришли клиенты из других городов и даже других стран.

Второе направление, рожденное 2020-м – корпоративные онлайн-тимбилдинги. Только за предновогодний месяц выручка по этому направлению выросла с нуля, до более чем 10 миллионов рублей.

Что касается перспектив, то онлайн-квесты будут набирать популярность даже после снятия всех ограничений. Спрос из других регионов и стран только нарастает. Это вообще новая ниша. А будущее онлайн-тимбилдинга – раскрытие потенциала сотрудников через игры. Это станет не просто развлечением, а серьезным прикладным инструментом для психологов и сотрудников о отдела кадров».