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Российским ВУЗам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля. Но по согласованию с Роспотребнадзором

Российские ВУЗы смогут вернуться к очной форме обучения студентов с 8 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на приказ Минобрнауки.

  • Ректорам приказано подготовить университеты и институты к приему студентов, а также обеспечить профилактику распространения коронавируса. Все должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
  • При входе в здание, столовые и санузлы разместят емкости с антисептиками. Также у входящих в помещения будут мерить температуру, людей с признаками инфекционных заболеваний к занятиям не допустят.
  • Во время перерывов аудитории необходимо проветривать.

Приказ вступает в силу с 7 февраля, но фактически обучение начнется с 8 февраля, в понедельник.

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