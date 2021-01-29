Российским ВУЗам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля. Но по согласованию с Роспотребнадзором

Российские ВУЗы смогут вернуться к очной форме обучения студентов с 8 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.
Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на приказ Минобрнауки.
- Ректорам приказано подготовить университеты и институты к приему студентов, а также обеспечить профилактику распространения коронавируса. Все должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
- При входе в здание, столовые и санузлы разместят емкости с антисептиками. Также у входящих в помещения будут мерить температуру, людей с признаками инфекционных заболеваний к занятиям не допустят.
- Во время перерывов аудитории необходимо проветривать.
Приказ вступает в силу с 7 февраля, но фактически обучение начнется с 8 февраля, в понедельник.