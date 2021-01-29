УФНС приняло сторону инспекции в жалобе налогоплательщика. А возможно ли на действия Управления пожаловаться по ТКС? А как еще можно?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Как подать жалобу в ФНС через УФНС по г. Москве (т.к. жалоба на них) по ТКС? Это в принципе возможно? В частности, „Контур“ интересует. В письме выбора такого получателя, как УФНС по г.Москве нет».

В комментариях про «Контур» пишут:

«Подавал через „Контур“ в УФНС на ИФНС, результат был не в мою пользу. В судебном порядке обжаловал, суд вынес решение в мою пользу».

Автор пишет, что это уже пройденный этап.

«Этот этап пройден, тут то все понятно — подаёшь через свою инспекцию. А дальше на УФНС как пожаловаться?».

На это отвечают, что проще сразу в суд, без захода в ФНС. И расписали весь порядок обжалования.

«Решение о привлечении к ответственности и любое другое решение ИФНС сначала обжалуют в досудебном порядке — в УФНС по субъекту. Сразу обратиться в суд нельзя (ст. 138 НК). Жалобу подавайте через свою инспекцию.

Апелляционную жалобу на решение по проверке можно подать в течение месяца со дня его вручения. Пока УФНС рассматривает такую жалобу, решение не вступает в силу и инспекция не может выставить требование об уплате доначисленных при проверке сумм (ст. 101 НК).

На вступившее в силу решение по проверке можно подать жалобу в течение года со дня его принятия (ст. 139 НК). Срок на обжалование решения, принятого без проведения проверки, — год со дня его вручения. Это касается решений о приостановлении операций по счету, отказе в возврате переплаты, привлечении к ответственности за непредставление документов по требованию (ст. 139 НК).

Решение по жалобе УФНС направит вам в течение 3 рабочих дней после принятия. Если решение УФНС вас не устраивает, можете обращаться в суд (ст. 140 НК). Вот такой прядок».

Еще советуют через сайт налоговой пожаловаться.

«Через сайт Налог.ру. Там есть ссылка — обращения налогоплательщика. Отвечают на электронную почту. Отлично работает».

Кстати, часто на Кремлин.ру еще советуют обращаться.