Минтруд предложил 125 видов работ для прохождения альтернативной службы в 2021 году

Минтруд предложил 125 видов работ, профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы в 2021 году вместо службы в армии. Проект приказа опубликован на федеральном портале будущих нормативных правовых актов.

В перечни включено 125 видов работ, профессий, должностей с общей потребностью 3 тыс. 459 человек, а также 623 организации.

В 2020 году в перечнях было 122 вида работ, профессий, должностей с общей потребностью 3 тыс. 416 человек и 622 организации.

В перечень входят профессии работников: дворника, гардеробщика, грузчика, животновода, повара, няни и другие. Есть и должности служащих: артист, библиотекарь, врач, учитель и т.д. Однако, судя по перечню организаций, артистом можно служить далеко не во всех местах. Тоже касается учителей и других служащих. В Москве в списке есть только учреждения здравоохранения.