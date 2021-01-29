В новую версию Telegram можно перенести чаты из WhatsApp

После нового обновления популярного мессенджера Telegram, в него можно будет перенести чаты из WhatsApp.

Вот что говорит об этом Павел Дуров:

«Первоначальное значение бумажного самолетика на логотипе Telegram означает „свобода“. Для нас свобода выбора и переносимость данных имеют первостепенное значение. Люди должны полностью контролировать свои собственные данные — и свою собственную жизнь».

Чтобы перенести чат из WhatsApp для iOS, достаточно открыть страницу с информацией о контакте или группе, нажать «Экспорт чата» и выбрать Telegram в меню «Поделиться».

На устройствах Android внутри чата WhatsApp необходимо нажать ⋮ > Ещё > Экспорт чата, а потом выбрать Telegram в меню «Поделиться».

Перенесенная в Telegram переписка почти не займет дополнительной памяти на Вашем телефоне. В отличие от старых приложений для обмена сообщениями, Telegram позволяет не хранить сообщения и фотографии из переписки на устройстве. При этом Вы в любой момент можете просмотреть все сообщения, фотографии, видеозаписи и документы.

Кроме того, пользователи мессенджера смогут удалять без следа секретные чаты, группы, а также очищать записи в истории звонков с обеих сторон.

По материалам с telegram.org