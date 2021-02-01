Менять требования к бизнесу будут только два раза в году. Но самых нужных правил это не коснется

Менять некоторые требования к бизнесу будут только два раза в году. Такие правила вступают в силу с 1 февраля, поскольку именно с этой даты начинает действовать пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

Обязательные требования будут вступать в силу 1 марта или 1 сентября, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня их опубликования. В федеральном законе или международном договоре РФ смогут установить другие сроки.

Однако бизнесу не стоит сильно радоваться — новые правила не касаются нормативных актов по налогам, бухучету, валютному и таможенному законодательству, а так же закона 115-ФЗ (противодействие отмыванию доходов)

Кроме того, под исключение попадают акты, принимаемые в период режима повышенной готовности или ЧС.

В общем случае различные нормативные правовые акты вступают, как правило, в силу по истечении 10 дней после их официального опубликования, если иное не установлено ими. Теперь на акты, устанавливающие обязательные требования, такое правило не действует.

Кроме того, большинство подзаконных актов с обязательными требованиями теперь должны действовать максимум 6 лет со дня вступления в силу. Срок могут продлить еще не более чем на 6 лет.