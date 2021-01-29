Мишустин пообещал обсудить, как снизить затраты бизнеса на эквайринг

Правительство будет стараться снижать траты бизнеса на банковские комиссии за прием платежей за товары и услуги, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса Карелии.

Во время встречи директор фонда венчурных инвестиций Карелии Борис Валит поинтересовался, как кабмин планирует развивать работу в сфере снижения транзакционных издержек. Он рассказал, что летом был создан карельский региональный маркетплейс, который позволил местным предпринимателям выйти в интернет-торговлю. Однако тогда действовал режим пониженных ставок эквайринга, а сейчас он вернулся к прежним значениям и достигает 3-4%, что много для МСП.

«Слышим и также обязательно об этом в правительстве поговорим... Вопрос очень важный, постараемся, чтобы эти издержки все время постепенно снижались, в том числе для малого бизнеса», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Глава кабмина отметил, что цифровые платформы связывают поставщиков и покупателей услуг, однако при высоких ставках эквайринга эта модель неэффективна. «Сегодня цифровые платформы, которые активно развиваются, соединяют заказчиков необходимых услуг, в том числе и финансовых услуг с теми, кто этим пользуется, предлагая более активно другие методы, которые, в первую очередь, снижают издержки бизнеса и те самые транзакции, которые происходят финансовые при высокой ставке эквайринга, они, конечно, становятся неэффективными, если не предложить новую форму», — уточнил он.