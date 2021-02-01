С 1 февраля повышены некоторые социальные пособия

Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных пособий на 4,9% с 1 февраля 2021 года.

В частности, под индексацию попадают единовременные пособия при рождении ребенка, ежемесячные пособия по уходу за детьми, единовременые пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Размер проиндексированных пособий родителям и детям, а так же некоторые другие выплаты можно найти в нашем справочнике.

Кроме того, повышены на 4,9% выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве.

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.