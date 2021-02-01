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В каких случаях продажа лома драгметаллов освобождается от НДС

Согласно пп. 9 п. 3 ст. 149 НК операции по реализации руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгоценные металлы, лома и отходов драгоценных металлов для производства драгоценных металлов и аффинажа освобождаются от НДС.

При этом следует иметь в виду, что производство драгметаллов — это извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, а также из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы; аффинаж драгоценных металлов.

Таким образом, операции по реализации лома и отходов драгоценных металлов освобождаются от НДС только в случае, если лом и отходы драгоценных металлов приобретаются лицом, непосредственно осуществляющим производство и (или) аффинаж драгоценных металлов.

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.01.2021 № 03-07-05/2034.

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