Налоговики дали совет, как защититься от махинаций с использованием электронной подписи

Что делать, если вы внезапно узнаете, что на вас оформлена электронная подпись. А вместе с ней на вас оформлено учредительство и директорство в какой-то компании. Налоговики советуют.

УФНС Хабаровского края сообщает, что к ним всё чаще обращаются граждане с жалобами о фактах регистрации на них юридических лиц, с использованием электронной цифровой подписи без их ведома. Самостоятельно они не регистрировали фирмы, не были в налоговом органе, не подавали документы для регистрации через электронные сервисы, не обращались к нотариусу за оформлением доверенности, не получали ЭЦП. Тем не менее эти граждане числятся учредителями и/или руководителями порой в нескольких организациях и узнают об этом из полученных писем налоговых органов с требованиями уточнить адрес нахождения организации или уплатить задолженность, представить пояснения по НДС.

Мошенники получают ЭЦП по поддельным документам и доверенностям, для этого им достаточно знать паспортные данные человека.

Выдача ЭЦП по фиктивным документам для регистрации ЮЛ и ИП — самое распространённое нарушение в сфере незаконного использования цифровых подписей. В связи с этим планируется законодательно ужесточить требования к выдаче ЭЦП.

С ЭЦП физического лица злоумышленники могут подписать любые документы: от имени владельца подписи могут через сайт ФНС России подать документы для регистрации юридического лица, так как личное присутствие гражданина — учредителя при подаче заявления в электронной форме не требуется.

Мошенники с помощью ЭЦП могут возместить НДС организации, ликвидировать компанию или вывести из нее денежные средства.

Физические лица могут защитить себя от махинаций с ЭЦП. Для этого нужно:

никому никогда не передавать свою ЭЦП (если вы ее получали сами) и не давать доступ к компьютеру с электронной подписью;

сменить заводской пин-код на носителе электронной подписи и никому его не сообщать;

внимательно относиться к документам — не оставлять паспорт, учредительные документы компании или их копии, сканы в общедоступных местах и стараться не передавать их третьим лицам;

регулярно посещать личный кабинет на сайте Госуслуг или просматривть информацию на сайте ФНС России, где можно увидеть, если кто-то подаст неверные данные или зарегистрирует компанию от вашего имени;

можно запретить регистрацию юридических лиц без личного присутствия. Для этого в регистрирующий орган нужно подать возражение относительно предстоящей государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ — заявление по форме Р38001. Бланк можно скачать на сайте ФНС России.

Юридическим лицам, чтобы обезопасить себя, рекомендуем не забывайте отзывать сертификат электронной подписи при увольнении сотрудника, который мог подписывать документы от имени компании.

Что делать, если вы уже стали жертвой махинаций с ЭЦП и на вас зарегистрированы организации:

Нужно подать в регистрирующий орган заявление о недостоверности сведений о себе ЕГРЮЛ (форма Р34001) и возражение по форме Р38001, а также жалобу о том, что перечисленные организации Вы не регистрировали и ЭЦП не оформляли; Подать заявление в полицию или в прокуратуру об обнаруженных фактах регистрации на ваше имя юридических лиц; Направить в Удостоверяющий центр, где была получена ЭЦП, заявление на отзыв сертификата электронной подписи, чтобы никто больше не смог ей воспользоваться.