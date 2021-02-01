Россию могут отключить от глобального интернета

Дмитрий Медведев предположил отключение России от глобальной сети. И напомнил, что соответствующий закон уже есть.

«Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление — в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном. <...> План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации», — сказал Медведев.

Он также напомнил, что на фоне подобных рисков принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.

«Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу», — заключил Медведев.

Цитаты по «РИА Новости».