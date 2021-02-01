Микрозаймы бьют рекорды. Новый исторический максимум установлен в декабре

Россияне в декабре прошлого года активно брали в долг у микрофинансовых организаций: количество оформленных займов почти достигло 2 миллионов ссуд.

В декабре микрофинансовые организации выдали россиянам 1,98 миллиона займов, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс». Это больше результата ноября на 3,1% и является новым историческим максимумом.

Такие выдачи объясняются хорошо развитой системой продаж уже имеющимся клиентам: в среднем в прошлом году на одного заемщика приходилось 1,8 займа.

«Микрофинансирование на протяжении длительного времени является лидером по числу выдаваемых займов, обгоняя по этому показателю потребительское кредитование в банках. У МФО хорошо развиты так называемые cross-sale программы, когда после погашения одного займа, потребитель получает предложение о новом займе, возможно, с более интересными условиями. При сохранении текущих макроэкономических условий, данный показатель будет расти в течение 2021 года и далее», — прогнозирует гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

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При этом в конце прошлого года рос не только спрос на микрозаймы, но и резко подскочила сумма, которую заемщики получали на руки. Так, средний размер выданного займа вырос за месяц на 5% — до 14,5 тысячи рублей, что также стало рекордом для рынка. В результате объем выданных МФО ссуд увеличился на 8,1%, до 28,7 миллиарда рублей.

Рост средней суммы займа в компании связывают с переориентацией микрофинансовых компаний на схожие с банковскими кредитами продукты.