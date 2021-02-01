В прошлом году в России сократилось число компаний с иностранным участием. Кроме представителей Беларуси

В 2020 году число российских компаний с иностранным участием упало более, чем на треть.

Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на сервис Kartoteka.ru.

В 2018 году зарубежные юридические и физические лица учредили 2931 компанию в России, в 2019 году — 2247 компаний (минус 23%), в 2020-м — 1443 компании (минус 36% к предыдущему году). Статистика не является исчерпывающей, поскольку в ЕГРЮЛ может не указываться гражданство иностранного учредителя — физического лица.

«Иностранным учредителем считается как юрлицо, так и физическое лицо, если об этом есть информация в нашей базе», — уточнил представитель «Картотеки».

Приведем инфографику с Kartoteka.ru.

Как видим, резко увеличилось число регистраций компаний с участием представителей Республики Беларусь.

Ситуацию изданию прокомментировал директор по развитию бизнеса консалтинговой компании Hill Consulting Сергей Нестеренко:

«Не секрет, что владельцы большинства формально иностранных компаний — чаще всего скрытые за номинальными акционерами российские граждане и налоговые резиденты РФ». Резкое снижение числа российских компаний с иностранными учредителями в основном связано с уменьшением спроса среди россиян на офшорные компании, через которые они инвестируют в Россию".