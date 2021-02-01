Поменялся порядок выплаты дохода по паям ПИФов

С 1 февраля 2021 года вступило в силу указание ЦБ, по которому квалифицированные инвесторы ПИФов при погашении паев смогут получать не только деньги, но и другое имущество, которое входит в состав фонда, например, объекты недвижимости, доли в организациях, акции, облигации и прочее.

Одновременно заработают соответствующие поправки в закон об инвестиционных фондах, передает портал «Право».

Как отметили в ЦБ, появление у инвестора права требовать получения имущества при погашении пая должно повысить инвестиционную привлекательность ПИФов.

«Предложения использовать инструменты ПИФов инвесторы часто не поддерживали, несмотря на их преимущества. Отказы в основном объяснялись тем, что при выходе из фонда можно получить пай только в виде денежной выплаты. Это утяжеляло структуру сделок», — комментирует Светлана Гузь, управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business .

Возможность получения иного имущества фонда при погашении паев, а также передача такого имущества в доверительное управление должны быть предусмотрены правилами доверительного управления фондом. Также в правилах должны быть прописаны требования к такому имуществу. Правила регистрирует ЦБ, они же согласовываются специализированным депозитарием. Срок формирования ПИФ не может превышать 6 месяцев.