Для малоимущих предлагают перечислять деньги на покупку продуктов. Только отечественных

В Минпромторге выступили с предложением помочь нуждающимся гражданам. Помощь будет заключаться в перечислении им средств, которые можно будет потратить на продукты.

С таким предложением выступил замминистра Владимир Евтухов, пишут «Известия». Он направил в Правительство доклад на 39 листах с предложенными мерами поддержки.

Эти меры должны обеспечить приоритетную поддержку наиболее нуждающихся слоев населения.

Речь идет в том числе о беременных и кормящих женщинах, детях всех возрастов, а также о людях, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах).

Такой поддержкой для них могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи, уверены в Минпромторге.

Имеется в виду адресная помощь гражданам: им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания. Этот вариант соцпомощи обсуждают в Правительстве уже несколько лет.

Ранее в стране предлагали ввести продуктовые карточки. Но в данный момент этот вопрос на повестке не стоит, подчеркнули в Правительстве.