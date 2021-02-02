Минцифры разъяснило порядок включения в реестр российского ПО новой версии софта

При выпуске новой версии программы производителю не требуется повторно подавать заявку на включение в реестр российского программного обспечения.

Такое решение было принято на Экспертном совете по программному обеспечению при Минцифры России, говорится в сообщении министерства.

Обновленные правила не распространяются на версии программного обеспечения, обладающие различными функциональными характеристиками и, как следствие, относящиеся к разным классам ПО, а также построенные на различных технологических стеках. Новую заявку придется подать, если исключительные права на версии программного обеспечения принадлежат различным правообладателям.

Включение продукта в реестр российского ПО – условие для получения льготы по НДС (0% вместо 20%).