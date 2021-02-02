Невозвратные кредиторские долги компаний-банкротов приблизились к ₽2 трлн

Кредиторская задолженность компаний-банкротов (задолженность перед поставщиками, подрядчиками, персоналом и бюджетами) по итогам 2019 года составила 1,9 трлн руб., или 3,8%, от совокупной кредиторской задолженности в России.

Это следует из расчетов рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», входящего в холдинг РБК.

При банкротствах кредиторам возвращается, согласно проанализированным данным, не более 5% от сумм долга. Таким образом, речь идет о 1,8 трлн руб. невозвратных потерь реального сектора в докризисном 2019 году.

Абсолютным лидером по доле долгов банкротов в общей кредиторской задолженности региона стала Мордовия, где этот показатель достиг 44,7%, или 75 млрд руб. в абсолютном выражении.

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Высокие доли кредиторской задолженности банкротов также отмечаются в Карачаево-Черкесии (26,2%, или 13 млрд руб.), Чувашии (22,3%, или 113 млрд руб.) и Хабаровском крае (20,0%, или 70 млрд руб.).

Самый значительный ущерб от банкротства одного предприятия понесли Мордовия, Чувашия и Хабаровский край — от 57 млрд до 100 млрд руб.

Высокая кредиторская задолженность крупных компаний-банкротов, как правило, рождает кризис неплатежей далее по цепочкам контрагентов, неоплату региональных налогов и, что самое сложное для региона, ведет к задержкам или вообще неуплате заработной платы работникам попавших в тяжелое положение предприятий, говорят эксперты. Среди других негативных последствий — возможная потеря рабочих мест и вынужденная трудовая миграция в другие регионы, которая в итоге может оказаться безвозвратной.