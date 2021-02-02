Утвержден новый стандарт бухучета для госсектора

Минфин зарегистрировал в Минюсте и опубликовал новый федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций госсектора «Биологические активы».

К биологическим активам относятся животные, растения и грибы, культивируемые для получения биологической продукции (в т. ч. древесины), естественный рост и восстановление которых находятся под непосредственным контролем, ответственностью и управлением субъекта учета.

В ФСБУ перечислены объекты, не являющиеся биологичесткими активами, в частности, рабочий скот, животные зоопарков и растения ботанических садов.

Объект принимается к учету с момента его признания по первоначальной стоимости. На каждую отчетную дату объект переоценивается до справедливой стоимости, определяемой как нормативно-плановая стоимость (цена) для целей распоряжения (реализации) заключительными оборотами отчетного периода на отчетную дату.

Новый ФСБУ обязателен к применению с 2022 года.