Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в суде заявил о своей невиновности

Мещанский суд Москвы во вторник начал рассмотрение по существу дела о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, который во вступительной части процесса отверг обвинение.

«Я не признаю себя виновным», — сказал Калви, отвечая на вопрос судьи.

Калви заявил, что не совершал никаких противоправных действий и не создавал преступную группу. «В процессе расследования правоохранительные органы умышленно игнорировали все доказательства в пользу законности всех совершавшихся операций, которые делают ничтожным это обвинение. Я рассчитываю, что суд исследует эти доказательства и даст им оценку», — сказал обвиняемый.

Заседание открыли прокуроры с оглашения обвинительного заключения. Как из него следует, Калви разработал и возглавил осуществление схемы растраты денег.

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Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему хищения 2,5 млрд рублей при выдаче кредитов компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) в 2015 году.

Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).