Остатки непроданных кофточек без маркировки со вчерашнего дня – вне закона

Согласно действующим сейчас правилам, остатки товаров легкой промышленности нужно было промаркировать до 1 февраля 2021 года. Речь идет о кожаной и трикотажной одежде, пальто, плащах, постельном, кухонном, столовом белье.

Таким образом в полночь на 1 февраля все пальто, плащи, простыни и некоторые прочие предметы одежды, на которые не успели наклеить коды маркировки, превратились в тыкву. Об этом пишет на своей странице в Фейсбуке гендиректор и сооснователь «МоегоСклада» Аскар Рахимбердиев.

Единственное, что теперь можно сделать с этим товаром — выбросить в пропасть, констатирует он. Продавать немаркированное нельзя, хранить на складе тоже.

Между тем напомним, что на федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства, которое предусматривает продление сроков маркировки до 1 апреля.

Бизнес задается риторическим вопросом — почему разработкой этого документа власти занялись так поздно?

«С пониманием того, что огромные объемы продукции не успели обклеить кодами и они стремительно перемещаются в серый сегмент, можно ли было не пропускать официальный дедлайн и продлить сроки до его окончания, а не подвешивать огромный сегмент в ожидании?», — пишет Аскар Рахимбердиев.