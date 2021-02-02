При продаже юрлицам табачной продукции теперь можно не составлять УПД. Но только, если расчеты идут через ККТ

Правительство внесло изменения в Правила маркировки табачной продукции. Они носят в основном технический характер, но есть одна поправка, существенно сокращающая количество документов у некоторых продавцов.

В Правила маркировки добавили пункт 69(2):

«Передача сведений об осуществлении расчетов с применением контрольно-кассовой техники между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями приравнивается к уведомлению о передаче (приемке) табачной продукции, предусмотренному пунктом 57 настоящих Правил, и является основанием для отражения оператором в информационной системе мониторинга факта перехода права собственности на табачную продукцию»

Таким образом, оформление через ККТ продажи юрлицу приравнивается к универсальному передаточному документу. То есть убирается лишний документооборот — достаточно кассового чека для внесения информации о сделке в систему, если в чеке есть ИНН.