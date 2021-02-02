ФНС рассказала, как заполнять расчет по страховым взносам после перехода на прямые выплаты от ФСС

ФНС напоминает о том, что с 2021 года выплаты по больничным производит ФСС и страховые взносы, начиная с этой даты, не могут быть уменьшены работодателями на суммы расходов на выплату страхового обеспечения.
В письме № БС-4-11/1020@ от 29.01.2021 г. налоговики приводят алгоритм заполнения расчета по страховым взносам, начиная с отчетного периода первый квартал 2021 года:
- Строка 070 «Произведено расходов на выплату страхового обеспечения» приложения 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам не подлежит заполнению.
- Строка 080 «Возмещено ФСС расходов на выплату страхового обеспечения» приложения 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам может быть заполнена при возмещении ФСС расходов за периоды, истекшие до 01.01.2021.
- При заполнении строки 090 «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма превышения произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами)» приложения 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам признак «2» не может быть указан.
- Приложение 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации» к разделу 1 расчета по страховым взносам и Приложение 4 «Выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых из федерального бюджета» к разделу 1 расчета по страховым взносам не подлежат заполнению.