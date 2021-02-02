ФНС рассказала, как заполнять расчет по страховым взносам после перехода на прямые выплаты от ФСС

ФНС напоминает о том, что с 2021 года выплаты по больничным производит ФСС и страховые взносы, начиная с этой даты, не могут быть уменьшены работодателями на суммы расходов на выплату страхового обеспечения.

В письме № БС-4-11/1020@ от 29.01.2021 г. налоговики приводят алгоритм заполнения расчета по страховым взносам, начиная с отчетного периода первый квартал 2021 года:

Строка 070 «Произведено расходов на выплату страхового обеспечения» приложения 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам не подлежит заполнению. Строка 080 «Возмещено ФСС расходов на выплату страхового обеспечения» приложения 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам может быть заполнена при возмещении ФСС расходов за периоды, истекшие до 01.01.2021. При заполнении строки 090 «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма превышения произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами)» приложения 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам признак «2» не может быть указан. Приложение 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации» к разделу 1 расчета по страховым взносам и Приложение 4 «Выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых из федерального бюджета» к разделу 1 расчета по страховым взносам не подлежат заполнению.