Людям хотят простить пени за неуплату налога на имущество

Сегодня в Госдуму поступил законопроект № 1104869-7 с поправками в статью 75 НК относительно пеней по налогу на имущество физлиц.

Как известно, срок уплаты налога за 2019 год истек 1 декабря 2020 года. Со 2 декабря неплательщикам стали начислять пени в размере 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки.

Проектом предусмотрено, что пени по налогу за 2019 год должны начисляться только после 1 сентября 2021 года.

Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».

«Законопроект подготовлен для поддержки социально незащищенных граждан. В прошлом году у многих россиян на фоне пандемии и последовавших за ней экономических катаклизмов резко сократились доходы, огромное количество людей остались без работы, но государство от уплаты налогов их не освободило. Раз так, то россиянам нужно дать хотя бы небольшое послабление и на время избавить от выплаты пеней за просрочку налога на имущество. Очевидно, что эти траты для многих сегодня не являются первоочередными, людям бы детей накормить», — прокомментировал инициативу лидер «СР» Сергей Миронов.