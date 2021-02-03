В РСПП раскритиковали поправки в закон о банкротстве от МЭР

В РСПП выступили против новой редакции закона о банкротстве, предложенной Минэкономразвития.

Соответствующее письмо было направлено в ведомство, пишут «Известия».

«Законопроект по-прежнему содержит большое количество новелл, которые не только не улучшают действующее регулирование, но, напротив, нарушают баланс интересов должников и кредиторов, могут привести к увеличению количества злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц и в целом снизят эффективность процедур, применяемых в деле о банкротстве», — следует из документа.

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Также РСПП обратила внимание на значительное снижение числа членов СРО со 100 до 10 или 20 человек (в зависимости от типа). Это нововведение может превратить СРО в управляющие компании, действующие только в интересах своих участников, считают в союзе.

Кроме того, союз не устроило исключение из законопроекта нормы о максимальном размере выплаты из компенсационного фонда СРО на возмещение убытков, порядок выбора арбитражного управляющего с помощью баллов, а также возможность выполнения функций АУ организациями, созданными рядом госкорпораций.

Также РСПП не устроила процедура выбора арбитражного управляющего на основе баллов. По мнению союза, это слишком формальный подход, не отображающий реальную компетенцию и добросовекстность АУ.

Как ранее сообщал замминистра экономического развития Илья Торосов, ключевое в новом законопроекте Минэка — это отказ от процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления. Их предлагается заменить двумя процессами: реабилитационным и ликвидационным. Кроме этого, планируется реформа института арбитражных управляющих (АУ) — они будут назначаться на основе балльной оценки или случайного выбора компьютера. Также, министерство предложило создать регистр таких специалистов, усилить ответственность саморегулируемых организаций (СРО).