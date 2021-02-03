Добровольные взносы в объединение работодателей нельзя принять в расходы

При формировании налоговой базы по налогу на прибыль можно учесть взносы в СРО, без уплаты которых компания не может осуществлять свою деятельность.

Такая норма содержится в подпункте 29 пункта 1 статьи 264 НК.

Что касается создания объединения работодателей (ассоциаций (союзов)) на добровольной основе, где членство не является обязательным и взносы в которые не являются условием для осуществления деятельности налогоплательщиками, то такие расходы нельзя учесть при расчете налога на прибыль.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-03-06/3/1769 от 18.01.2021.