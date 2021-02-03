Ключевую ставку для 2021 года прогнозируют на уровне действующей, не ниже 4,25%

В ВТБ прогнозируют сохранение ключевой ставки ЦБ в 2021 году на уровне 4,25%. При этом текущие ставки по кредитам являются минимальными и максимально выгодными.

Об этом в ходе онлайн пресс-конференции заявил зампред правления банка Анатолий Печатников.

«Сейчас у нас низкие ставки и мягкая кредитно-денежная политика, которая реализуется Банком России. Пока нет ожиданий, что ключевая [ставка] и дальше в этом году будет снижаться. Поэтому наш прогноз, что текущие ставки, которые мы сегодня наблюдаем, — это минимум и действительно максимально выгодные условия по кредитам. Даже свой бизнес-план на 2021 год мы просчитывали исходя из того, что ключевая [ставка] не будет меняться, поэтому свою процентную и тарифную политику отстраивали от текущего уровня в 4,25%», — сказал он.

При этом банкир дал прогноз, что российские банки нарастят кредитный портфель физлиц в этом году примерно на 10%.

"ВТБ традиционно планирует расти быстрее рынка. Основным драйвером роста останется ипотека, также рост рынка мы ждем по кредитам наличными. В 2020 году ВТБ нарастил портфель розничных кредитов на 12%, до 3,691 трлн рублей, продажи — на 17%, до 1,747 трлн«,- заключил он.

Также в банке прогнозируют рост кредитования на 10% по итогам этого года.

По материалам «ТАСС».