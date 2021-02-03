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Обязательная маркировка питьевой воды может начаться в мае

Маркировка бутилированной питьевой и минеральной воды может быть запущена с мая этого года.

Об этом говорится в разработанной оператором маркировки Центром развития перспективных технологий совместно с отраслью дорожной карте, копия которой имеется в распоряжении ТАСС. Карта передана  в Минпромторг. Окончательные сроки устанавит правительство.

«1 мая 2021 года — старт маркировки, регистрация в системе», — отмечается в документе.

Таким образом, с 1 мая начнется этап регистрации производителей и импортеров в системе, а также подготовка к ее внедрению. С 1 сентября в обязательном порядке стартует идентификация минеральной воды, а с 1 декабря — всей остальной воды.

В системе маркировки «Честный знак» уже зарегистрированы 2 426 компаний отрасли, в том числе 195 производителей и импортеров воды. В ходе пилотного проекта по маркировке воды, который идет с апреля 2020 года, выдано более 492 тыс. кодов маркировки

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