Что думает бизнес о переходе на четырехдневную рабочую неделю

В России выросло число граждан, поддерживающих четырёхдневную рабочую неделю. Если в октябре 2020-го за высказывались 40% опрошенных, то в феврале 2021-го — 48%.

К таким данным пришло рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Мнения бизнеса относительно инициативы о сокращении рабочей недели разделились. Так руководитель регионального отделения Партии Роста в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона» Николай Пальченко, в свою очередь, предложил альтернативный вариант — не отказываться от рабочего понедельника, а просто перенести начало первого рабочего дня на обеденное время.

«Давно уже ученые выяснили, что утро первого рабочего дня — это стресс для организма, который увеличивает риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, производительность первой половины дня в понедельник — чрезвычайно низкая. Поэтому начало рабочей недели с обеда в понедельник будет иметь позитивные последствия. Меньше вреда здоровью, а воскресенье станет более полноценным выходным днём, при этом производительность труда не снизится. Потому что в этом случае за полдня в понедельник и во вторник работник отработает не хуже, чем, если бы он пришёл на работу в понедельник с самого утра», — считает Николай Пальченко.

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Число сторонников сокращения рабочего времени в целом точно будет расти, особенно это будет заметно в столице и региональных центрах, уверен заместитель председателя Партии Роста, Генеральный директор компании «Млесна» Сергей Демин.

«В больших городах сегодня есть тенденция, когда люди перерабатывают, испытывают стресс и не находят времени для общения с близкими. Конечно, всем нам хочется работать меньше, а зарабатывать больше. С точки зрения психологии такое поведение людей совершенно нормально. Есть и другой повод задуматься о сокращенной рабочей неделе — это стремление к всеобщей автоматизации процессов на предприятиях. Действительно, объем работы, к примеру, инженера-конструктора, в прошлом веке и сегодня совершенно разный: тогда приходилось часами строить чертежи вручную, а сегодня большой объем расчетов делает программа. Опираясь на эти факты, я уверен, что в перспективе мы придем к сокращению рабочего времени. Правда пока сложно точно определить будет ли это 4-х дневная рабочая неделя или, к примеру, более реальные сейчас варианты: сокращение рабочего дня и переход на удаленный режим работы», — рассуждает Сергей Демин.

Однако, уверен заместитель председателя Партии Роста, важно понимать, что не все предприятия достигли того уровня автоматизации, и не везде персонал компетентен на столько, чтобы выполнять необходимый объем работы за сокращенное время.