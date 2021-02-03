Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Что думает бизнес о переходе на четырехдневную рабочую неделю

В России выросло число граждан, поддерживающих четырёхдневную рабочую неделю. Если в октябре 2020-го за высказывались 40% опрошенных, то в феврале 2021-го — 48%.

К таким данным пришло рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Мнения бизнеса относительно инициативы о сокращении рабочей недели разделились. Так руководитель регионального отделения Партии Роста в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона» Николай Пальченко, в свою очередь, предложил альтернативный вариант — не отказываться от рабочего понедельника, а просто перенести начало первого рабочего дня на обеденное время.

«Давно уже ученые выяснили, что утро первого рабочего дня — это стресс для организма, который увеличивает риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, производительность первой половины дня в понедельник — чрезвычайно низкая. Поэтому начало рабочей недели с обеда в понедельник будет иметь позитивные последствия. Меньше вреда здоровью, а воскресенье станет более полноценным выходным днём, при этом производительность труда не снизится. Потому что в этом случае за полдня в понедельник и во вторник работник отработает не хуже, чем, если бы он пришёл на работу в понедельник с самого утра», — считает Николай Пальченко.

Число сторонников сокращения рабочего времени в целом точно будет расти, особенно это будет заметно в столице и региональных центрах, уверен заместитель председателя Партии Роста, Генеральный директор компании «Млесна» Сергей Демин.

📌 Реклама

«В больших городах сегодня есть тенденция, когда люди перерабатывают, испытывают стресс и не находят времени для общения с близкими. Конечно, всем нам хочется работать меньше, а зарабатывать больше. С точки зрения психологии такое поведение людей совершенно нормально. Есть и другой повод задуматься о сокращенной рабочей неделе — это стремление к всеобщей автоматизации процессов на предприятиях. Действительно, объем работы, к примеру, инженера-конструктора, в прошлом веке и сегодня совершенно разный: тогда приходилось часами строить чертежи вручную, а сегодня большой объем расчетов делает программа. Опираясь на эти факты, я уверен, что в перспективе мы придем к сокращению рабочего времени. Правда пока сложно точно определить будет ли это 4-х дневная рабочая неделя или, к примеру, более реальные сейчас варианты: сокращение рабочего дня и переход на удаленный режим работы», — рассуждает Сергей Демин.

Однако, уверен заместитель председателя Партии Роста, важно понимать, что не все предприятия достигли того уровня автоматизации, и не везде персонал компетентен на столько, чтобы выполнять необходимый объем работы за сокращенное время.
1С:Апрель Софт
Подтвержденный профиль
9 февраля "Как организовать учет на производстве под заказ"
Как повысить скорость приема и фиксации заказ и другое на вебинаре. Бесплатно!
Узнать больше
Реклама на Клерке

«Я считаю, что в ближайшем будущем законодательно переход на короткую трудовую неделю внедрять нельзя, это негативным образом скажется на экономических процессах. Руководитель каждой отдельно взятой компании должен лично оценить потенциал своего предприятия и принять решение о сокращении рабочего времени. Разумеется, это не может быть использовано, как средство манипуляции и повод для снижения заработной платы. Если мы переходим на 4-х дневную рабочую неделю волевым решением властей и спешно, то последствия могут самые негативные: сокращения зарплат персонала, переход в „серый“ режим работы и так далее. Говорить о существенном сокращении рабочего время можно будет только в случае устойчивого экономического роста, повсеместной автоматизации и повышении производительности труда по стране в целом», — резюмировал Демин.

В вопросе перехода на четырехдневную рабочую неделю все будет зависеть от того, какие условия смогут предложить сотрудникам работодатели, комментирует новость омбудсмен по вопросам соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин. Эксперт уверен, если, выполняя тот же объем работы, человек станет получать меньше, вряд ли кому это понравится. Если заработная плата сохранится, то лишний выходной день никому не помешает.

📌 Реклама

«К такому переходу, прежде всего, не готовы работодатели. Если нормы по рабочему времени не изменятся, то 4 рабочих дня в месяц будут пропадать, от этого упадет производительность. Либо для ее поддержания придется нанимать дополнительный персонал, что приведет к росту фонда оплаты труда. О последствиях говорить еще очень рано, так как не хватает вводных данных и какой-либо определенности. Необходим глубокий тщательный анализ каждой сферы экономики. Для выводов и решений необходимо иметь статистику за определенный временной цикл работы и только тогда будет видно, кому это может быть выгодно, у кого ничего не изменится, а кому категорически нельзя ничего менять», — сказал эксперт.
Онлайн-курс
Налоговые проверки. Тактика защиты
Работающие методы, чтобы налоговые ревизии не довели вас до уголовного дела и субсидиарки
Записаться
8645
12350 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама