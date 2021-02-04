Оказывается, ОКТМО не у всех из 8 цифр состоит. В статистику еще три нуля в конце нужно приписывать

Бухгалтеры делятся лайфхаком по отчетности в статистику. Они не как все, у них ОКТМО не из 8 цифр, а с дополнительными тремя нулями в конце. И если так не заполнить, отказ присылают. Или это не у всех так?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, маленькая подсказка по отчету в статистику "1-услуги" (кто сдает). Там нужно указывать ОКТМО. Указала, как положено, 8 цифр (например, 45386000). Приходит отрицательный протокол: «Значение 45386000 отсутствует в словаре "Справочник ОКТМО для формы (Вся Россия)". Ну, думаю, засада: ОКТМО верный, а у статистики его нет. Ан, оказывается, у статистики своя кодировка ОКТМО, и в конце нужно приписать три нуля. То есть будет 45386000000. Вот в таком виде — приняли. Так что учтите!».

Это, конечно, что-то. У всех ОКТМО из 8 цифр, а эти еще и нолики подайте. А собачку в конце не нужно?

В комментариях того же мнения:

«Придурки со своими ноликами. Сдаю как обычно, приходит отказ, но когда им звоню они всё видят. Не ту страну назвали Гондурасом».

Но у кого-то и нормальный, 8-цифровый проходит.

«А я даже не звоню, они видать сами поправляют».

Коллеги, а у вас как, кто сдает? Тоже нолики дописываете?

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