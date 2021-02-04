Правила выплаты максимального пособия по безработице сделают более справедливыми

Изменятся правила начисления пособия по безработице. Соответствующий проект подготовил Минтруд. Документ размещен на федеральном портале.
Сейчас установлено повышенное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в первые 3 месяца периода безработицы, 5000 рублей — в следующие 3 месяца периода безработицы.
Такой порядок установления максимальной величины пособия по безработице предполагает, что пособие начисляется гражданам с первого дня признания их безработными.
Однако при увольнении по сокращению или ликвидации пособие по безработице начисляется начиная с первого дня по истечении периода сохранения средней зарплаты по месту бывшей работы.
И вообще, понятия «период безработицы» и «период выплаты пособия по безработице» не тождественны.
Дело в том, что пособие по безработице не во всех случаях выплачивается в первые 3 месяца периода безработицы или в следующие 3 месяца периода безработицы (например, когда период выплаты пособия по безработице прерывается периодом призыва безработного на военные сборы, привлечения к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе, с исполнением государственных обязанностей).
Эту неувязку исправят.
Проект Минтруда предусматривает установление дифференцированного размера максимальной величины пособия по безработице применительно к периоду выплаты пособия по безработице, а не к периоду безработицы.Проектом предусмотрено, что новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, то есть задним числом.