Правила выплаты максимального пособия по безработице сделают более справедливыми

Изменятся правила начисления пособия по безработице. Соответствующий проект подготовил Минтруд. Документ размещен на федеральном портале.

Сейчас установлено повышенное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в первые 3 месяца периода безработицы , 5000 рублей — в следующие 3 месяца периода безработицы.

Такой порядок установления максимальной величины пособия по безработице предполагает, что пособие начисляется гражданам с первого дня признания их безработными.

Однако при увольнении по сокращению или ликвидации пособие по безработице начисляется начиная с первого дня по истечении периода сохранения средней зарплаты по месту бывшей работы.

И вообще, понятия «период безработицы» и «период выплаты пособия по безработице» не тождественны.

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Дело в том, что пособие по безработице не во всех случаях выплачивается в первые 3 месяца периода безработицы или в следующие 3 месяца периода безработицы (например, когда период выплаты пособия по безработице прерывается периодом призыва безработного на военные сборы, привлечения к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе, с исполнением государственных обязанностей).

Эту неувязку исправят.

Проект Минтруда предусматривает установление дифференцированного размера максимальной величины пособия по безработице применительно к периоду выплаты пособия по безработице, а не к периоду безработицы.

Проектом предусмотрено, что новые правила вступят в силу, то есть задним числом.