Верховный Суд подтвердил, что ставка 0,3 % не может применяться для земельных участков под ИЖС, используемым в предпринимательской деятельности

Верховный Суд подтвердил, что льготная налоговая ставка 0,3 % не может применяться для земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, используемых в предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Как установил суд, основной вид деятельности предпринимателя - «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе» (ОКВЭД 68.31). При этом он владеет 14 земельными участками для ИЖС. ИП посчитал, что так как он является физическим лицом, то должен уплачивать земельный налог по льготной ставке 0,3 %.

Налоговая инспекция выявила, что у предпринимателя образовалась недоимка по земельному налогу. Согласно законодательству, он должен применять налоговую ставку 1,5% для земельных участков, предназначенных для размещения индивидуальных жилых домов и используемых в предпринимательской деятельности, а не 0,3 %. Суды указали, что предприниматель не учел, что согласно позиции Верховного Суда, изложенной в определении от 06.03.2015 № 306-КГ14-8182, налоговая ставка 0,3% является по своей сути льготной. При разрешении вопроса о правомерности применения ставки налога устанавливается категория земельного участка и вид его разрешенного использования. При этом факт использования налогоплательщиком спорных земельных участков по целевому назначению важен для установления наличия у него права на применение пониженной ставки земельного налога.

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В рассматриваемом случае предприниматель не опроверг, что принадлежащие ему земельные участки приобретены для их перепродажи. ИП также не доказал, что приобретал спорные участки для строительства жилья, то есть для личных (бытовых) нужд, и фактически использовал их по указанному назначению. При этом с марта 2012 года и по октябрь 2018 года он реализовал по договорам продажи 80 земельных участков, в том числе имеющих вид разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство».

Суды пришли к выводу о том, что действия предпринимателя по приобретению земельных участков и их возмездной реализации не носили характера разовой сделки, а земельные участки не предназначались для личных (бытовых) нужд. Это свидетельствует об их использовании в предпринимательской деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли, и не отвечает условиям применения пониженной ставки земельного налога. Поэтому Верховный Суд РФ определением от 24.12.2020 № 307-ЭС20-16984 отказал в передаче для рассмотрения кассационной жалобы предпринимателя на судебные акты, поддержавшие позицию налогового органа.