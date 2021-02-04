Люди хотят, чтобы работодатели платили за собеседования

Сейчас работодатели могут приглашать на собеседование сколько угодно кандидатов. Ведь это им ничего не стоит.

А вот безработных, которые в поиске работы ходят по собеседованиям, такое положение дел не устраивает.

На сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой требует обязать работодателей оплачивать собеседования.

Люди тратят деньги на проезд до офиса потенциального работодателя и обратно, несут расходы на подготовку к собеседованию. И что в итоге? Ни денег, ни работы.

По мнению автора инициативы, работодатели должны либо высылать за кандидатом на вакансию такси, либо выдавать ему на эти цели деньги. Например, можно обязать их платить за собеседование 1 % от оклада.

Ответственное отношение работодателей к приглашению соискателей на собеседования будет экономить и без того ограниченные ресурсы соискателей, позволяя последним уделять должное внимание работодателям с реальными вакансиями, отмечает автор петиции.