Юрист не может пойти на допрос в налоговую вместо вас, а вместе с вами – может

Нормами НК не предусмотрена передача полномочий свидетеля представителю по доверенности. Об этом сообщает Минфин в письме № 03-02-08/111223 от 18.12.2020.

Если вас вызвали на допрос в налоговую, следует иметь в виду, что в силу части 1 статьи 48 Конституции каждый имеет право воспользоваться юридической помощью при даче пояснений в качестве свидетеля, но не заменять себя на иное лицо — на представителя по доверенности.

При этом круг лиц, имеющих право присутствовать при допросе свидетеля, не ограничен.

Кроме того, также не ограничены права и обязанности лица, сопровождающего гражданина, вызванного на допрос.